Humberto Suazo, delatero de Deportes La Serena y ex seleccionado nacional, se refirió al decisivo choque de Chile y Brasil por la penúltima fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022.

“Siempre les mando un mensaje por Instagram, ellos saben lo que se juegan, tienen temperamento ganador. Si ves los partidos, intentan dar lo mejor, muchas veces sale y otra veces no”, señaló el “Chupete” en diálogo con la cuenta Onlygranates.

El atacante recalcó la fortaleza mental de La Roja pese al complicado escenario. “Por mucho que tú quieras dar todo, a veces no te salen las cosas y eres el peor, empiezan a decir cosas. Lo principal es la mentalidad fuerte que tienen, yo también la tengo, por eso no me afectan los comentarios”, indicó.

El jugador de Deportes La Serena, quien sabe lo que es enfrentar a Brasil en su cancha, ratificó que confía “mucho en la Selección y la Generación Dorada. Ellos saben lo que tienen que hacer”.

“Gran parte de la clasificación al Mundial se juega ante Brasil, tenemos que estar bien parados, no dejar espacios porque son peligrosos“, agregó el otrora delantero de Colo Colo.

“Será un partido parejo, ojalá podamos traer el triunfo, porque la confianza está, lo mejor que queda es apoyar y creo que nos va a ir bien”, concluyó Humberto Suazo.

Este jueves a partir de las 20:30 horas, Brasil y Chile se verán las caras en el mítico Estadio Maracaná, partido decisivo por la penúltima fecha de las Clasificatorias al Mundial 2022.