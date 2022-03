Martín Lasarte explicó cómo esperan jugarle a Brasil en Maracaná: “Queremos hacer un partido de igual a igual”

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, intentó explicar cómo han proyectado el duelo de este jueves ante Brasil en condición de visitante ante un elenco ya clasificado a Qatar 2022 y que no ha perdido un solo partido en estas clasificatorias.

Tenemos que contar con todos los aspectos para ganar a un rival con el que tenemos estadísticas negativas. Ojalá materializar las ocasiones que tengamos, evitar que conviertan. No estoy diciendo nada que nadie sepa, tenemos que estar cerca del 100% en nuestros aspectos positivos. Las estadísticas están hasta que un día se rompen, ha pasado en la historia del fútbol. Tenemos una necesidad contraria a lo que ha ocurrido históricamente, pero vamos a ir por eso”, apuntó Machete, quien descartó un esquema particularmente defensivo en el Maracaná.

“Sacar un punto no es malo, pero eso suena a que vamos a poner los 11 bajo el arco y eso no va a ocurrir. En los dos partidos que jugamos ante Brasil, hicimos cosas buenas. Además, hay jugadores que vienen en un buen momento. Tenemos que llevarlos a nuestro terreno, aunque nos reímos porque con cada baja llaman jugadores incluso mejores”, sostuvo Martín Lasarte, que expresó el ideal de su planificación ante Brasil.

“Queremos hacer un partido de igual a igual, dentro de las opciones que tengamos. Debemos considerar lo que tenemos, los futbolistas aptos pues tenemos dudas todavía, y consideraremos el planteamiento que hemos diseñado estos días”, explicó el charrúa.

El peor escenario de Martín Lasarte tras Brasil

Entre las consultas, se insistió en torno a un posible balance ante una derrota en Río de Janeiro, lo que sumado a otros resultados podría tener ya eliminada a la selección chilena de cara al último partido contra Uruguay.

“Uno tiene ilusiones y se aferra a eso. Ojalá seguir para concretar lo que todos deseamos más adelante, pero muchas veces en el fútbol hay caminos impensados“, apuntó en torno a su futuro en la Roja si Chile no clasifica a Qatar 2022.

“El fútbol es el fútbol, hay tres resultados posibles. Podemos romper un mito, pero no no sé si es fracaso perder en Brasil porque eso sería al perder algo que uno no consigue siempre. Y en Brasil no se ha ganado nunca. No me gusta la palabra fracaso, pero sí tengo una responsabilidad en el caso de no conseguir el logro. No pasa por mi cabeza, trato de ver las cosas del lado optimista“, cerró el DT de 61 años