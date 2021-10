Gary Medel y el breve paso de Robbie Robinson por La Roja: “Si vino y no se adaptó es porque no quiso o por más cosas”

Este viernes por la tarde, y en medio de una transmisión por redes sociales, Gary Medel comentó sobre Robbie Robinson, delantero norteamericano que no quiso jugar por la Selección Chilena de Fútbol por las Clasificatorias camino a Qatar 2022.

En medio de una conversación con el conductor de CHV Julio César Rodríguez en el Instagram del profesional, el segundo capitán de la Selección Chilena dijo sobre Robinson que “no sé qué pasó, la verdad. Cada uno se adapta a lo que es”, partió diciendo.

“Yo me vine a Italia y no sabía italiano, me tuve que adaptar y hacerla. En Inglaterra ningún compañero hablaba español, yo no hablaba inglés. Me tuve que adaptar y darle para adelante no más. Si vino y no se adaptó es porque no quiso o por más cosas“, complementó el formando en la Universidad Católica.

Incluso comparó la situación de Robbie Robinson con la de Ben Brereton “es una persona que se adaptó muy bien al grupo y es muy querible“, esgrimió sobre el nuevo goleador de La Roja.

Mira la conversación de Julio César con Gary

Los motivos que habrían alejado a Robbie Robinson de La Roja

La sorpresiva deserción de Robbie Robinson de la selección chilena para volver a Estados Unidos suma nuevos antecedentes.

Según información a la que tuvo acceso ADN Deportes, al interior de la Roja asumen que el delantero se vio sobrepasado y que “nunca imaginó que iba a haber tanta expectativa por él y por el equipo”.

En los pocos entrenamientos que alcanzó a desarrollar en Juan Pinto Durán, el jugador de 22 años no habría mostrado las cualidades técnicas por las que fue convocado. Algo que atribuyen a la presión que sintió.

Dudas que se acentuaron ante la insistencia en el entorno de Robbie Robinson para que juegue por Estados Unidos, salvo su madre y algunos amigos.

Fue el propio Robinson quien solicitó su pasaporte chileno en el consulado general de Chile en Miami y fue ayer en la mañana a buscar sus documentos al Registro Civil en Santiago.

Sin embargo, pese a tener toda la documentación en regla e incluso darse un tiempo para recorrer el centro de Santiago, no participó del entrenamiento ayer por la tarde y argumentó sentirse sobrepasado por la situación pidiendo su salida de la concentración. Por la noche tomó un vuelo de American Airlines de regreso a Estados Unidos.

En los pasillos de Juan Pinto Durán, además, causó extrañeza la publicación de Robbinson en Instagram donde dice que evaluará a qué selección representar en el futuro. Esto porque el horario del posteo coincide con el inicio del vuelo.