“Meneses no merece estar con la camiseta de la Selección”: Rodrigo Sepúlveda se fue contra el delantero tras derrota con Perú

Hizo un análisis desde su cuenta de YouTube apenas terminó el partido de Chile y Perú. Rodrigo Sepúlveda ocupó sus redes para hacer una descarnada reflexión sobre el desempeño de La Roja.

El periodista repasó a Martín Lasarte y su convocatoria. Y se fue contra varios que, para él, no se merecen estar en el equipo titular. “No podemos pensar en llegar a un mundial si vamos a jugar así y aquí hay muchísima responsabilidad del técnico, en la forma de elegir los jugadores”, fue lo primero que expresó.

Luego, Sepúlveda lanzó frases como “Meneses no merece estar con la camiseta de la Selección porque no se lo ha ganado”.

Y después se fue contra Diego Valdés, quien entró a reemplazar a Charles Aránguiz. “Diego Valdés, ¿qué ha hecho con la camiseta de la Selección? ¿qué ha hecho?”, se preguntó.

Sepu manifestó que “no merece estar Valdés. ¿Qué ha hecho Valdés para estar con la camiseta de la Selección? ¿qué hizo, qué hizo hoy día? Puede triunfar en México, pero le hemos pasado muchas veces la camiseta de la Selección y no rinde”.

Rodrigo Sepúlveda también se fue contra Lasarte

El reportero expresó que “yo estoy podrido. Acá se nos va el Mundial. Una pena”, con evidente amargura en su análisis.

Y agregó sobre Lasarte que “estoy desilusionado no tanto de los jugadores, estoy desilusionado del técnico, porque con el equipo que pone y los cambios, me demuestra que vuelve a cometer fallas. Hay jugadores que no merecen estar en la Selección y él los vuelve a poner”.

Sepu indicó que “espero escuchar una autocrítica fuerte de Lasarte”. Y volvió a arremeter contra Jean Meneses.

“Meneses te vuelve a demostrar que es un jugador correcto, pero que no te va a marcar la diferencia”, lanzó Sepúlveda.

En cambio, la figura de las noticias alabó a Joaquín Montecinos y a Luis Jiménez. Del primero señaló que “es irreverente, le da lo mismo todo y tiene fuerza. Es diferente a Meneses. Te va a ir arriba y te va a buscar”.

En tanto, del Mago, Rodrigo Sepúlveda concluyó que “tiene buena disposición, tiene equilibrio, tiene remate y tiene cabezazo. Y es un diez y te habilita. Y termina en posición de nueve. Ahí estaba”.