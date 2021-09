¿Galdames por Isla? Hinchas arremetieron contra Lasarte tras empate de Chile frente a Ecuador

Tras el empate sin goles de Chile y Ecuador en las Clasificatorias a Qatar 2022, los dardos de los hinchas en las redes sociales se dirigieron a Martín Lasarte. El técnico uruguayo fue duramente cuestionado principalmente porque a los 75′ cambió a Mauricio Isla por Pablo Galdames.

A esto se sumó el ingreso de Diego Valencia a la cancha en reemplazo de Jean Meneses, en minutos cruciales en que La Roja necesitaba un gol para sumar de a tres y seguir en la pelea en la tabla de posiciones.

Una parte de los hinchas no estuvo de acuerdo con los cambios, que debían -a su juicio- ser de carácter ofensivo, siendo que por ejemplo, Galdames es volante mixto.

Pese a haber rescatado un punto y dadas las circunstancias en torno a la falta de un delantero -o más bien la “Alexis Sánchez-dependencia”- lo cierto es que Lasarte se llenó de críticas durante esta jornada y ya hay varios que piden su salida.

Con un rendimiento del 30%, “Machete” deja más dudas que certezas, sobre todo de cara al compromiso de este jueves frente a Colombia.

después de ese cambio Lasarte no puede seguir dirigiendo a la selección, finiqutenlo luego @ANFPChile

Lasarte ya no tiene más que ofrecer. Después del partido con Colombia lo echaría cagando

Lasarte no pega una desde que está en la selección y la prensa no dice nada, no le pega ni por si acaso, raro eso pero el medio mete y saca DT al gusto, menos mal que les cae mal Quinteros sino ya lo estarían postulando

— Jotai (@nuevonuevojotai) September 5, 2021