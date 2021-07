Danilo Díaz y el balance de Chile tras la eliminación en Copa América: “Sigue siendo decisivo, pero no tiene golpe de knockout”

El Tenor Danilo Díaz analizó la eliminación que sufrió Chile en los cuartos de final de Copa América a manos de Brasil, pero con una mirada general en torno a la participación nacional que terminó a manos del elenco anfitrión.

“Chile anotó solo tres goles en el torneo, sigue con un enorme déficit de gol (…) Enfrentó a un rival que fue superior y que lo más probable es que sea campeón”, planteó el “Tenor del Pueblo”.

En cuanto a los nombres particulares que marcan a la selección chilena, estos fueron los futbolistas en los que reparó. “Ganó a Brereton para sumar a la estructura ofensiva. El equipo tuvo 20 minutos lucidos, fluidos, con Alexis Sánchez. Vidal no hizo un buen torneo. Fue determinante tener cuatro partidos seguidos”, aseguró el comentarista de “Los Tenores” de ADN Deportes.

En cuanto al futuro inmediato de la Roja, Danilo Díaz apuntó a una situación difícil para los dirigidos de Lasarte. “Está cuesta arriba la situación para Chile. Las fechas en septiembre serán clave. El equipo sigue siendo decisivo, pero que no tiene golpe de knockout“, sentenció.

Además, tras escuchar las declaraciones de Arturo Vidal, desestimó las críticas que hizo al arbitraje de Patricio Loustau. “En la jugada del gol estoy con Loustau. El supuesto penal sobre Aránguiz no lo vimos. Vidal apuntó a algo más de fondo: el árbitro no le dio continuidad al juego, prácticamente no se jugó en los últimos 20 minutos”, cerró Danilo Díaz.