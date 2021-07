Claudio Borghi y la formación de Chile ante Brasil: “Es una buena apuesta la de Lasarte”

El ex técnico de la selección chilena, Claudio Borghi, conversó con ADN Deportes en la previa al duelo entre Chile y Brasil y analizó la formación que dispondrá la Roja.

“Es una buena apuesta la de Lasarte. Lo hizo muy bien contra Uruguay, que tenía dos delanteros bastante importantes. El problema es si Brasil te abre la cancha. Si se desordena la línea de tres, para eso va a ser fundamental Pulgar“, apuntó el “Bichi” en diálogo con Patricio Barrera, el “Grillo del Gol”.

En su período como entrenador, Borghi siempre abogó por el mismo esquema que hoy tendrá Chile, con tres defensas y dos laterales. Así, el ex DT de Colo Colo puso paños fríos a la inclusión en la oncena de Sebastián Vegas. “No he visto a Vegas en la línea de tres, pero vamos a ver cómo anda. Es un buen jugador”, puntualizó el argentino.

Su visión de Brasil en Copa América

Con un amplio historial de partidos ante Brasil como entrenador y jugador, da su “particular” análisis al presente del rival chileno. “Como decía el “Chano” Garrido, “que no se enojen”. Si se enojan, estamos complicados. Otras selecciones de Brasil me daba la sensación que tenían más nombres. Hoy es un equipo prolijo, pero no son extraordinarios como antes. Pero es una selección temible y están de local”, destacó el ex campeón del mundo con Argentina en 1986.

Por último, Borghi invitó al optimismo al hincha de Chile para enfrentar a Brasil. “Es increíble el miedo que provoca la palabra Brasil, pero son jugadores igual que los nuestros“, cerró.