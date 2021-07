Carlos Caszely arengó a Chile para el duelo ante Brasil: "La fe que les tengo, muchachos..."

El ex delantero de la selección chilena, Carlos Caszely, utilizó sus redes sociales para dar su apoyo a la selección chilena en su duelo de Copa América ante Brasil.

El “Chino” apeló a un recuerdo que marca el origen de la llamada “Generación Dorada”: el empate de Chile vs Brasil a último minuto en el Sudamericano Sub-20 de 2007.

“La fe que les tengo, muchachos. El 2007 me tocó seguir a la sub 20 en Paraguay, en el famoso “ahí quedó Brasil” de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Mauricio Isla y otros muchachos que ya no están”, recordó en su cuenta de Instagram el mundialista en Alemania 74 y España 82.

“Se complementa con un gran arquero como Claudio Bravo, el motor de Charles Aránguiz y todo el equipo. Que sea una gran jornada, llena de éxito. Vamos Chile!“, cerró Caszely en la previa al partido entre la selección chilena y Brasil.

