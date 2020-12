“Paqui” Meneghini ve con buenos ojos la opción de Sebastián Beccacece en La Roja: “Creo que está completamente preparado”

El listado de nombres con candidatos para llegar a La Roja sigue creciendo a medida que avanza el tiempo. Estrategas del fútbol local e internacional han sonado en Quilín para reemplazar a Reinaldo Rueda en caso de que deje la banca nacional.

En esta ocasión, el exentrenador de Unión La Calera y Audax Italiano, Francisco “Paqui” Meneghini, ve con buenos ojos la opción Sebastián Beccacece en la selección chilena afirmando que tiene la preparación necesaria para asumir este desafío.

“Tiene una experiencia importante trabajando con este mismo equipo. No exactamente todo el plantel, pero conoce a los jugadores que mencioné anteriormente. Creo que está completamente preparado para entrenar en este contexto“, señaló en conversación con La Redgoleta de Redgol.

“Es un entrenador que si se destaca por algo es por esta capacidad de preparar los partidos, incluso en poco tiempo. Desconozco si él querrá, desconozco si querrán que él sea, pero por qué no”, explicó Meneghini.

Finalmente, “Paqui” agregó que mientras estuvo en La Roja, Beccacece “tenía mucha incidencia en el día a día, gran relación con los jugadores así que creo que eso, en el caso de que se presente la posibilidad, que insisto no sé si va a pasar o no, creo que puede ser un plus“.