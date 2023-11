Mediante WhatsApp: conmoción causan mensajes de estudiantes argentinos que hablaban de violar y descuartizar a sus compañeras

Un profundo rechazo y gran conmoción causaron las conversaciones filtradas desde un grupo de WhatsApp de unos estudiantes argentinos, quienes planeaban cometer serios delitos en contra de sus compañeras de colegio.

En los “chats” de la red social antes mencionada los alumnos trasandinos hablaban de secuestrar, violar y descuartizar a sus compañeras de curso. Además, los adolescentes trataron con diferentes descalificativos a sus compañeras cada vez que se referían a ellas.

Conversaciones por WhatsApp

Según consignó el medio trasandino Todo Noticias, se trata de estudiantes del colegio San Juan Evangelista. En total serían aproximadamente ocho los alumnos involucrados detrás de las conversaciones de WhatsApp, de edades entre los 15 y 16 años.

Mediante las conversaciones en un grupo apodado como “lamamadelamama”, los estudiantes argentinos se referían en innumerables ocasiones a cometer los delitos sexuales en contra de sus compañeras de curso. Allí, los adolescentes apuntaron a que realizarían dichos crímenes contra las alumnas del establecimiento por “feminazis”.

Luego de que las conversaciones del grupo de adolescentes se filtrara, los involucrados no volvieron a presentarse a clases en el establecimiento, ya que se mantienen en clases online. En tanto, las alumnas aludidas en el chat han expresado su temor por los dichos de sus compañeros.

Los descargos de las estudiantes

Frente a la situación, las alumnas aludidas en las conversaciones de WhatsApp no han sido indiferentes con el caso y han expresado a través de las redes sociales para condenar lo ocurrido con sus compañeros.

Una de las adolescentes utilizó su cuenta de Instagram, donde mencionó que “hoy es cuando no nos callamos más. Hoy es cuando decido escrachar a estos asquerosos de mierda, enfermos y violadores porque no tienen otra definición. Hoy hablo en nombre de todas las chicas del San Juan Evangelista, que fueron novias, amigas y compañeras de todas estas larvas”.

“Se difundió un grupo de WhatsApp ‘Mamadelamama’, capturas de cómo me iban a violar a mí y a mis compañeras, cómo nos descuartizarían y un montón de cosas. De lo que hoy es un chiste, mañana es mi cara en el noticiero. Esto no es un chiste, es una realidad. No olvido ni perdono”, sentenció.