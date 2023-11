Gobierno de China felicita a Javier Milei tras ganar la elección: apuntaron a “trabajar con Argentina para proseguir la amistad”

Durante la jornada del pasado domingo 19 de noviembre, Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de Argentina tras imponerse con el 55,82% de las preferencias en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2023.

Bajo ese contexto, es que varios mandatarios de distintos países del mundo, incluido el presidente Gabriel Boric, saludaron y felicitaron a Milei tras salir electo en Argentina. Un Gobierno que no se quedó atrás con los saludos fue China, mismo país con el que Javier Milei dijo que iba a romper relaciones una vez que asumiera el cargo.

Mientras estaba en su periodo de campaña presidencial, mediante unas declaraciones a la agencia Bloomberg, Javier Milei expresó que rompería los lazos con China y Brasil. “Serán socios comerciales del sector privado. No hacemos pactos con comunistas”, declaró.

Tras conseguir ganar la elección presidencial, Javier Milei recibió saludos de distintas autoridades del mundo. Uno de los saludos que recibió el presidente electo fue del Gobierno de China. En concreto, la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, indicó que planea “trabajar con Argentina para proseguir la amistad” entre ambas naciones para afianzar una “cooperación donde todos ganan”.

“China siempre dio mucha importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Argentina, en una perspectiva estratégica y largo plazo”, agregó la portavoz del Gobierno chino.

“El desarrollo de las relaciones entre China y Argentina se ha convertido en objeto de consenso general en el conjunto de la sociedad en los dos países y aporta beneficios tangibles para los dos pueblos”, cerró Mao Ning.

Congratulations to Argentina on a smooth presidential election and to Mr. Javier Milei on winning the election. pic.twitter.com/qDIX8vvSiW

— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) November 20, 2023