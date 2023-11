A los 96 años falleció la ex primera dama Estados Unidos, Rosalynn Carter

Rosalynn Carter, ex primera dama de Estados Unidos y esposa del ex presidente Jimmy Carter (1977-1981), falleció este domingo (19.11.2023) a los 96 años, anunció la fundación Centro Carter.

“Nuestra cofundadora, la ex primera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter, murió esta tarde en Plains, Georgia“, precisó el Centro Carter en X (antes Twitter).

El viernes pasado, Rosalynn Carter había empezado a recibir cuidados paliativos en su casa, donde también los recibe su esposo.

El pasado 18 de febrero, se conoció que Jimmy Carter, de 99 años, había comenzado con los cuidados en su domicilio, en lugar de intervenciones médicas, tras una serie de ingresos hospitalarios.

“Rosalynn fue mi compañera en todo lo que logré“, dijo en un comunicado el exmandatario sobre su esposa, quien el año pasado fue diagnosticada con demencia.

Our co-founder, former U.S. First Lady Rosalynn Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia.

For more information: https://t.co/82bHoZQvkk pic.twitter.com/2exvnQdtab

— The Carter Center (@CarterCenter) November 19, 2023