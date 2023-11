Este lunes, el ex primer ministro británico David Cameron entró en el Gobierno de Rishi Sunak como responsable de Exteriores en sustitución de James Cleverly, como parte de una remodelación del Ejecutivo en la que la controvertida titular de Interior, Suella Braverman, dejó su cargo.

Para asumir el cargo, Cameron será nombrado lord con el fin de entrar como parlamentario en la Cámara Alta, requisito para poder incorporarse al Ejecutivo.

El nombramiento de Cameron, que dimitió en junio de 2016 como primer ministro tras perder el referéndum del “brexit”, ha causado enorme sorpresa en medios de comunicación y analistas del Reino Unido.

Tras abandonar Downing Street, Cameron no había continuado como diputado y había abandonado la primera fila de la política británica para involucrarse en la empresa privada.

Antes, Sunak nombró a Cleverly nuevo responsable de Interior, tras la destitución de Suella Braverman de esa cartera a raíz de la polémica por haber criticado a las fuerzas del orden.

El jefe del Gobierno conservador lanzó este lunes una remodelación de su Ejecutivo, de cara a las elecciones generales previstas para 2024, posiblemente en mayo.

Sunak destituyó a Braverman después del malestar que provocó en el mundo político por criticar abiertamente a la Policía, a la que acusó de “doble rasero” y de favorecer las manifestaciones propalestinas.

CP (efe, afp)

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.

We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…

— David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023