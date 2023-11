Presidente Boric asegura “compartir preocupación” con Joe Biden por ataques de Israel en Gaza: “Se está violando el derecho humanitario internacional”

El Presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión bilateral con su par estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca, en Washington, en la que destacó las dos décadas del tratado de libre comercio entre ambos países, la reunión de la APEP (Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, en español) y en esa línea, cómo “generar mayor valor agregado (en Chile) y no solo ser cadenas de suministro (de recursos naturales)” en la economía global.

En la misma línea, el Mandatario adelantó una reunión para la tarde de este viernes con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a fin de “intercambiar ideas y proyectos de nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en el país”. No obstante lo anterior, fue el conflicto entre Israel y Palestina uno de los temas que también se abordó en el encuentro.

“Fue un tema que conversamos en extenso, con mucha honestidad“, dijo de entrada el Presidente Boric al ser consultado al respecto, antes de agregar: “No me corresponde hablar por el Presidente Biden. Compartimos la preocupación. También lo conversé con el primer ministro ( de Canadá, Justin) Trudeau, sobre la preocupación por las muertes en gaza”.

Distanciándose del país norteamericano, precisó que “nuestra posición”, como Gobierno de Chile, es que “el derecho a defenderse de un país tiene límites y ese es el derecho humanitario internacional. Desde nuestra perspectiva, creemos que Israel está violando el derecho humanitario internacional hoy”. A renglón seguido, condenó el ataque de Hamás y llamó a la liberación de los rehenes: “Dicho esto, también creemos que la respuesta del ejército de Israel y del gobierno de Netanyahu ha ido más allá de la proporcionalidad que corresponde y se ha transformado en un castigo colectivo al pueblo palestino (en Gaza y en Cisjordania)”.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder tener un alto al fuego (…) No se ve fácil pero la comunidad internacional no puede mirar para el lado ante este conflicto (…) El Presidente Biden, me consta, comparte la preocupación; que no hay ninguna duda en la condena a los atentados terroristas de Hamás y que las respuestas militares tienen límites (…) Es importante entender que el terrorismo, cuando se le combate con guerra, lo que normalmente sucede es que acarrea más terrorismo. Por lo tanto, la política, el diálogo es la solución a estos problemas, no la guerra. Y más aún cuando los civiles, las mujeres, los niños no son daños colaterales de una guerra desproporcionada, sino que son la principal causa y la vemos a diario. Esa preocupación la compartimos con la mayoría de las personas, por lo menos con las que he compartido”, cerró el Presidente Boric.