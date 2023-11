“Un gran honor”: Estación de metro en Londres es bautizado con el nombre de ingeniera chilena Barbarita Lara

En el marco del Día Nacional de la Ingeniería en el Reino Unido, y con la finalidad de destacar a grandes exponentes de la materia, el Metro de Londres, junto a la Real Academia de Ingeniería, renombró las estaciones en honor a 274 profesionales.

Importantes figuras del área como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Mary Lee Woods, entre otros, aparecen en el mapa del transporte subterráneo, entre ellas, una ingeniera chilena.

Se trata de Barbarita Lara Martínez, quien por años trabajó en la creación de nuevas formas para recibir mensajes de texto sin la necesidad de tener señal, investigaciones que se originaron tras la interrupción en las comunicaciones durante el terremoto que afectó al país en 2010.

A través de sus redes sociales, la chilena afirmó que es “un gran honor” que su nombre esté en una de las estaciones más utilizadas de Londres (estación Hillingdon de la línea Picadilly). “Muchas gracias por su reconocimiento“, señaló.

“En este caso son 274 ingenieros destacados en el mundo, ingenieros e ingenieras, para poder mostrar al mundo, inspirar lo que es lo que hace la Ingeniería, cómo los superhéroes también pueden ser ingenieros (…) la idea es que podamos inspirar a que más gente estudie carreras de CTEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”, agregó Barbarita Lara.

En tanto, desde el Metro de Londes expresaron que el Día Nacional de la Ingeniería “tiene como objetivo hacer que esta área sea más visible y celebra cómo los ingenieros mejoran la vida cotidiana”.

Our iconic tube map has had an engineering refit 🏗 👀

This edition created with @RAEngNews celebrates 274 engineers and all their contributions to society for #NationalEngineeringDay

Find out more 👇

— TfL (@TfL) November 1, 2023