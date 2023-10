Elenco de Rocky despide a “Paulie”: Burt Young muere a los 83 años

Durante las últimas horas se confirmó la muerte del actor Burt Young a los 83 años, quien se hizo popularmente conocido por su rol de Paulie en la saga de películas de Rocky, donde compartió escena en seis cintas con Sylvester Stallone, entre otros.

Fue la hija de Gerald Tommaso DeLouise, el verdadero nombre del intérprete, quien dio a conocer la noticia de su fallecimiento a los medios de comunicación. Según detalló, su deceso se produjo el pasado 8 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos.

Como era de esperarse, entre las diversas reacciones desde el mundo del espectáculo, Stallone fue uno de los que utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras de recuerdo y admiración.

“Para mi querido amigo, Burt Young. Fuiste un hombre y artista increíble. El mundo y yo te echaremos mucho de menos. QEPD“, escribió en su cuenta de Instagram, agregando una fotografía de ambos.

Por otra parte, el actor Carl Weathers, quien también trabajó junto a Young en Rocky gracias a su interpretación del mítico Apollo Creed, utilizó su cuenta de X (Twitter) para recordar la huella que dejó en él y la gran persona que era.

“¡Descanse en paz, Burt Young! Un alma hermosa y talentosa. Era una parte integral de la familia Rocky. “¿Quieres el pájaro? Ve a buscar el pájaro”. ¡Paulie estará con nosotros para siempre!“, escribió.

RIP, Burt Young! A beautiful and talented soul. He was such an integral part of the Rocky family. “You want the bird? Go get the bird.” Paulie will be with us forever! #BePeace

