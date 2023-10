Evacuado por razones de seguridad: museo Louvre cierra sus puertas ante temor de atentado

Durante la jornada de este sábado se informó que el museo del Louvre de París, el más grande del mundo, cerró de manera excepcional “por razones de seguridad”, todo esto bajo el alero de un nivel de alerta elevado en Francia tras un ataque islamista en el norte de dicho país.

“Por motivos de seguridad, el museo del #Louvre cierra sus puertas hoy sábado 14 de octubre. Se reembolsará a las personas que hayan reservado una visita para el mismo día. Agradecemos vuestra comprensión” comienza diciendo el mensaje desde X.

“El Louvre recibió un mensaje escrito informando de un riesgo para el museo y sus visitantes” y “elegimos evacuarlo y cerrarlo todo el día, el tiempo indispensable para proceder a la verificación“, añadió un portavoz tras el mensaje publicado por el Louvre, según indicó T13.

Dear visitors,

For security reasons, the Musée du Louvre is closing its doors today, Saturday, October 14.

Those who have booked a visit during the day will be reimbursed.

Thank you for your understanding.

— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023