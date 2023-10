Fingió su muerte bajo el cuerpo de su madre: el dramático relato de adolescente que sobrevivió al ataque de Hamás

En medio de la oleada de violencia generada por la guerra entre Israel y Palestina, un impactante testimonio emerge del horror. Un adolescente israelí-estadounidense, Rotem Mathias, sobrevivió al ataque de Hamás en su propia casa tras fingir su muerte y esconderse bajo el cuerpo de su madre.

La familia vivía en un kibutz en el sur de Israel, cerca de la frontera con Gaza. Tuvieron menos de un minuto para intentar ponerse a salvo tras ser alertados de la ofensiva mantenida desde hace algunos días en la zona, recogió Infobae.

Cuando integrantes de Hamás invadieron el hogar de Mathias, la familia se refugió en una pequeña habitación diseñada para protegerse de los ataques con cohetes.

El asalto

Durante el asalto, Shlomi Mathias, el padre de Rotem, intentó bloquear la entrada de los atacantes y lamentablemente perdió un brazo en el proceso. En medio de la confusión y el peligro, Debbie Mathias, la madre, gritó a su hijo Rotem que se agachara. En ese instante, una bala atravesó a Debbie y alcanzó el estómago de su hijo.

Rotem, de 16 años, se quedó debajo de su madre y fingió estar muerto durante aproximadamente 30 minutos antes de buscar refugio debajo de una cama y finalmente ocultarse bajo una manta en el lavadero contiguo, según dijeron fuentes familiares a The Associated Press.

En dos ocasiones, Rotem Mathias consiguió eludir a los combatientes de Hamás, algunos de los cuales se reían mientras buscaban a sobrevivientes, antes de ser rescatado por soldados israelíes.

“Solo dejé de respirar…”

En una entrevista con ABC News, Rotem compartió su experiencia: “Lo último que dijo mi padre es que había perdido el brazo. Luego mi madre murió encima de mí. Solo dejé de respirar. Bajé la respiración todo lo que pude. No me moví y estaba aterrorizado. No hice ningún ruido. Recé a cualquier dios. No me importaba qué dios. Solo recé a un dios para que no me encontraran”.

La pesadilla de esta familia se desarrolló en tiempo real en un chat de grupo, con Rotem comunicando la terrible noticia a sus familiares: “Mamá y papá están muertos, lo siento. Pidan ayuda”.

En tanto, las hermanas de Rotem, Shir y Shakked, se escondieron por separado en sus propias habitaciones seguras del Kibutz. Recibieron un mensaje de texto de su madre diciéndoles que no abrieran la puerta debido a la presencia de combatientes.

El ataque se produjo horas después de que la familia se hubiera reunido para una velada festiva que incluía música, ya que sus padres eran músicos: Shlomi era profesor de Música; Debbie era cantante y compositora.