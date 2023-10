Diplomático israelí en China es brutalmente apuñalado en posible ataque terrorista en la vía pública

Un empleado de la Embajada de Israel en Pekín, China, resultó herido en un brutal apuñalamiento en plena vía pública.

El ministerio de exteriores israelí confirmó el incidente, aunque ha especificado que el ataque no ocurrió en la zona de las legaciones diplomáticas, recogió El País. Es más, según las autoridades, el diplomático herido se encuentra estable en el hospital.

El motivo detrás del apuñalamiento está actualmente bajo investigación, pero se supone un posible ataque terrorista en el marco de la guerra entre Israel y Palestina, desatada tras el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre,

El embajador estadounidense en Pekín, Nicholas Burns, expresó su apoyo a la embajada israelí y la comunidad israelí en China a través de las redes sociales, manifestando su conmoción por el incidente.

We are shocked by today's attack on an Israeli diplomat in Beijing. I spoke with Israel's Ambassador to China, Irit Ben-Abba, and have offered our full support to the Israeli Embassy and Israeli community in China.

— Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) October 13, 2023