Analista Guillermo Holzmann y ataque de Hamás: “Han logrado instalarse como un actor no estatal que está incidiendo en la estabilidad global”

A una semana de iniciada la guerra entre Israel y Palestina tras el ataque perpetrado por Hamás, ADN Hoy conversó con el analista político, consultor y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, quien analizó el conflicto que se vive en la Franja de Gaza.

“Un grupo terrorista como Hamás ha logrado mover el tablero internacional e instalarse como un actor no estatal que está incidiendo en la estabilidad a nivel global. Y esto es complejo porque un actor no estatal no se rige por las reglas del sistema internacional, sino que por sus propios intereses y el objetivo de Hamás es la destrucción de Israel.”, señaló el experto.

“Eso coloca no solamente a civiles dentro de un foco de mucha preocupación, generando además un terror y le agrega elementos humanitarios que son cada vez más relevantes, considerando que hay una autoridad nacional palestina que es la legítima representante del pueblo palestino”, agregó el académico.

“… una segunda guerra contra el terrorismo”

El analista político abordó la posibilidad de una globalización del conflicto, que involucra a potencias internacionales como Estados Unidos y Gran Bretaña enviando recursos militares a la región. “El hecho que EE.UU. mande portaaviones y otros países envíe recursos navales busca evitar que conflicto se expanda. Sin embargo, Hamás ha recibido apoyos desde grupos en Líbano y Siria”, dijo.

“Hoy todas las potencias, desde China, India, el mismo Rusia que tiene una base naval en Siria, están con la idea que esto no se expanda. Porque si este conflicto se expande y otros grupos terroristas empiezan a hacer actos apoyando a Hamás, estaríamos en una segunda guerra contra el terrorismo y eso tiene un efecto geopolítico y geoeconómico”, expuso Holzmann.

La situación de los rehenes ha sido una preocupación constante en este conflicto, por lo que el experto destacó que Hamás ha utilizado a los rehenes como escudos humanos. “Si Israel opta por una invasión plena de Gaza, la masacre no solo va a hacer para los palestinos, sino que va a ser una operación de muy alto costo en todo sentido (para Israel), entonces esperaría incursiones particulares para rescatar rehenes”, complementó al respecto.

En cuanto a la postura de Chile, Holzmann indicó: “Está un poco desfasada, pero todavía se puede poner al tono y al día, con lo que significa que Chile tiene la mayor comunidad palestina, hay una importate comunidad judía también, pero también tenemos comunidades sirias, libanesas, egipcias, en consecuencia, se requiere una visión de más largo plazo”.