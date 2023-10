Gaza: al menos 11 miembros de agencia de la ONU mueren tras ataque aéreo

La Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) informó que al menos once de sus empleados perdieron la vida en los ataques aéreos sobre Gaza que comenzaron el pasado sábado.

La organización está consternada por esta pérdida de vidas entre su personal, que trabaja incansablemente para brindar asistencia y servicios esenciales a los aproximadamente dos millones de refugiados de Palestina en Gaza. “Muy tristes confirmamos que 11 de nuestros compañeros de UNRWA han sido asesinados en Gaza. 5 profesores, 1 ginecólogo, 1 ingeniero, 3 miembros de apoyo y una orientadora. Algunos fueron asesinados en sus casas con sus familias. Nuestro más sentido pésame“, comunicó la agencia.

Luego, agregó: “Recordamos que el personal de la ONU y los civiles deben estar protegidos en todo momento siempre. Pedimos que se ponga fin a este horror para evitar que se pierdan más vidas civiles“.

La UNRWA desempeña un papel crucial en la región, proporcionando servicios como educación y asistencia sanitaria a la población refugiada palestina. Sin embargo, debido al conflicto en curso, la agencia tuvo que cerrar sus 14 centros de distribución de alimentos y reducir sus operaciones.

A pesar de los desafíos, los empleados de la UNRWA continúan brindando ayuda humanitaria. La agencia entrega colchones, refugio, agua potable y alimentos, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, a las personas en refugios.

La comunidad internacional sigue con preocupación la escalada de violencia en la región. Y el secretario general de la ONU, António Guterres, abordará la muerte de 11 miembros de la UNRWA en una sesión informativa de la ONU.

Por su parte, la UNRWA insiste en la importancia de proteger a los civiles, incluso en tiempos de conflicto. Y espera que se tomen medidas para poner fin a la violencia y restaurar la paz en la zona.

9 of our @UN staffers have been killed in airstrikes in📍#GazaStrip since Saturday.

“The protection of civilians is paramount, including in times of conflict. They should be protected in accordance with the laws of war.” @JulietteTouma @AP https://t.co/Bt87Djf4GM pic.twitter.com/Vxy170Y3pH

— UNRWA (@UNRWA) October 11, 2023