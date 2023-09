Un tenso momento se vivió este miércoles en el Congreso español, luego que el diputado y portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, se negara a responder una pregunta de un periodista, tras acusarlo de racista.

En concreto, el parlamentario se encontraba dando declaraciones tras una sesión. En ese instante, fue el momento del periodista Vito Quiles de realizar sus interrogantes del congresista.

Pero el comunicador no esperaba lo que vendría, ya que durante la formulación de su pregunta, Patxi López lo interrumpió. “A ti no te voy a contestar nunca. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española ganó a Georgia con un contenido racista”, afirmó el diputado del PSOE.

“No voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas”, agregó el parlamentario directamente al periodista, para luego retirarse del punto de prensa.

📺 TV en DIRECTO | Patxi López, a uno de los acreditados en el Congreso, tras acabar su comparecencia: "A ti no te voy a contestar nada y nunca. Te lo voy a decir a la cara. He visto algún tuit tuyo con un contenido tan racista…" https://t.co/Kv3OEGo1hZ pic.twitter.com/Hft8IwBjzq — EL PAÍS (@el_pais) September 27, 2023

El tuit

En concreto, Patxi López hizo referencia a un tuit altamente viralizado en X (ex Twitter) en el que Vito Quiles comentó un partido España y Georgia durante la clasificación a la Eurocopa de 2024. En el mensaje, el periodista incluyó una fotografía en donde aparecían Lamine Yamal, futbolista del Fútbol Club Barcelona, celebrando un gol con su par del Athletic Club, Nico Williams.

“¿Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto”, se lee la publicación. Si bien tuit no aparece en el perfil del comunicador, varios usuarios lo han difundido.

Pero esto no quedó así, ya que Vito Quiles recurrió a su cuenta de X para anunciar una acción legal contra Patxi López. “Le voy a denunciar por injurias y calumnias. Yo no soy un racista y él ha querido salir con ese insulto porque le he preguntado algo incómodo”, dijo.

“Me llama racista simplemente por un tuit en el que no entendía qué estaba haciendo la selección española y puse literalmente qué selección es esta, porque estaba celebrando un gol una persona que se regocijó cuando Marruecos eliminó a España, que se rió de sus compañeros españoles y que su padre es un violento acusado de agredir a una carpa del partido Vox en Cataluña, en Barcelona”, agregó.