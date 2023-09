Durante la jornada de este martes, las autoridades de separatistas de Armenia dieron a conocer sobre una explosión en un depósito de combustible en Nagorno Karabaj, el cual dejó al menos a 20 personas fallecidas.

El hecho se registró en pleno éxodo de civiles que huyen de la llegada de tropas de las tropas azerbaiyanas a la región de Nagorno Karabaj. Por el momento, se han contabilizado más de 280 personas heridas producto de la explosión.

Mediante un comunicado, las autoridades separatistas de Armenia reportaron que se habían encontrado un total de “13 cadáveres no identificados” en el depósito de combustible. En tanto, otras 7 personas afectadas tras la explosión terminaron falleciendo en el hospital.

“Por desgracia, no se pudo salvar la vida de siete pacientes, murieron en el hospital. Decenas de pacientes siguen en estado crítico”, enfatizaron las autoridades a través del comunicado.

Por su parte, el encargado de derechos humanos de la autoproclamada república, Gegham Stepanyan, manifestó a través de X (antes Twitter) que “el número de heridos tras la explosión de un depósito de combustible supera los 200. La mayoría se encuentran graves o muy graves. Las capacidades médicas de NK no son suficientes. La aviación sanitaria debe aterrizar con mucha urgencia para salvar vidas”.

As a result of the explosion in the fuel warehouse, the number of injured exceeds 200.

The health condition of the majority is severe or extremely severe.

The medical capacities of NK are not enough.

Sanitary aviation must land very urgently to save people’s lives.

— Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 25, 2023