Muere ‘Hachiko de Crimea’, perro que esperó por 12 años a su dueño fallecido mirando el mar

A mediados de agosto, se confirmó el triste fallecimiento de Mukhtar, un perro que durante 12 años esperó el regreso de su fallecido amo, en el mismo lugar donde perdió la vida.

El can era conocido como el “Hachiko de Crimea“, en honor al perrito akita que se quedó esperando por 9 años a su dueño fallecido en una estación de tren de Shibuya, en Japón. Y que inspiró a la película “Siempre a tu lado“, protagonizada por Richard Gere.

Según medios locales, su dueño era un socorrista acuático que murió en los alrededores del paseo marítimo que hay en la ciudad de Yalta, en la península de Crimea, territorio en disputa entre Rusia y Ucrania. Tras su lamentable deceso, todos los días el leal perro era visto mirando hacia el mar, esperando volver a ver a su mejor amigo.

Mientras el animal deambulaba por el paseo y la orilla de la playa durante todo el día, encontró la compañía de un músico local que tocaba la trompeta en el sector. Fue así como Mukhtar comenzó a acompañar al artista al mismo tiempo que entonaba una sinfonía y “cantaba” mediante ladridos y aullidos frente al público.

Cuando se reveló que el can había fallecido, fue tanta la conmoción de los vecinos del sector de Yalta que se organizaron y fueron a la oficina de la alcaldesa Yanina Pavlenko, para proponerle la instalación de una estatua en el paseo marítimo en honor a Mukhtar.

Frente a la petición, la jefa comunal accedió y aseguró que el homenaje se desarrollará a fines de 2023. “Es una gran pérdida para nosotros, porque Mukhtar conocía y quería a casi todos los que venían a nuestra ciudad. Un perro muy leal. Por supuesto, es una pena”, expresó.

