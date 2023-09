Condenan a 22 años de cárcel a exlíder de los “Proud Boys” por el asalto al Capitolio en Washington D.C

Este martes, la Corte Federal de Columbia condenó a 22 años de cárcel al exlíder de los Proud Boys, Enrique Tarrio por el asalto al Capitolio en Washington D.C, Estados Unidos, el pasado 6 de enero de 2021.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la sentencia del juez de distrito Timothy Kelly es la mayor que se ha dictado por este ataque, ya que los demás imputados, Ethan Nordean y Joseph Biggs, fueron condenados a penas de prisión de 18 y 17 años, respectivamente.

De esta forma, el ente persecutor sentenció a Tarrio a 22 años de prisión por cargos de conspiración sediciosa y de liderar un complot fallido para impedir la transición pacífica del poder de Donald Trump a Joe Biden.

“El jurado no condenó a nadie por hacer política, condenó al señor Tarrio y a otros por conspiración sediciosa”, indicó el juez Kelly. “No tengo ningún indicio de que esté arrepentido de las cosas reales por las que ha sido condenado, que son conspiración sediciosa y conspiración para obstruir el recuento de votos electorales”, sostuvo.

Además, durante la investigación se reveló que el imputado, nacido en Miami de padres cubanos, no estaba en Washington cuando se produjo el asalto al Capitolio porque tenía una orden que le prohibía acercarse a la capital, ya que días antes había sido arrestado por quemar una bandera en una histórica iglesia de la comunidad afroamericana.

“Nada que ver con la política”

Cabe mencionar que previo a la condena, Tarrio pidió disculpas por el “dolor y sufrimiento” que diferentes personas sufrieron el 6 de enero, y prometió no tener “nada que ver con la política, los grupos, el activismo o los mítines”.

En esa línea, el imputado aclaró que “me consideraba moralmente por encima de los demás, y este juicio me ha demostrado lo equivocado que estaba(…) No soy un fanático de la política. Infligir daño o cambiar el resultado de las elecciones no era mi objetivo“, concluyó.

Ataque

Por su parte, según el Departamento de Justicia, el ataque comenzó a las 10.00 de la mañana, cuando Biggs, Rehl y otros convencieron a unas 200 personas para ir desde la Elipse, el parque situado al sur de la Casa Blanca, hacia el Capitolio, saltándose múltiples barreras de seguridad.

Ese 6 de enero de 2021, unas 10.000 personas, la mayoría simpatizantes de Trump, marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron en el edificio. Resultaron 5 muertos y alrededor de 140 heridos.