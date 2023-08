La respuesta de Javier Milei ante las duras críticas de la artista Lali Espósito: “No sé quién es”

Fueron numerosas las reacciones ante la victoria del ultraderechista Javier Milei en las elecciones primarias de Argentina.

Entre las más virales, se encuentra la de la cantante Lali Espósito, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó su opinión hacia Milei.

“Que peligroso. Que triste”, señaló.

No me pone para nada mal que me “bardeen” por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera…

— Lali (@lalioficial) August 14, 2023