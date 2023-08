Está a favor de la venta de órganos: las posturas más controversiales de Javier Milei

En la noche del domingo de 13 de agosto se dio a conocer el resultado de las elecciones PASO en Argentina. Y el candidato de la ultraderecha Javier Milei sorprendió al ser el presidenciable que recibió más votos, al lograr más de un 30% de todas las preferencias. Un logro que viene después de varias declaraciones y propuestas controversiales por parte suya.

Y es que, el economista y actual diputado que se autodefine como “liberal-libertario”, además de ser apoyado por liderazgos internacionales del conservadurismo, como Santiago Abascal, Jair Bolsonaro y José Antonio Kast, también se ha manifestado a favor de la venta de órganos y ha negado la importancia del cambio climático.

Venta de órganos

Milei en más una ocasión ha manifestado su postura a favor de la ventada de órganos. “Hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes. Hay algo que no está funcionando bien. Lo que uno está proponiendo, revisemos el mecanismo, busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas“, argumentó en el programa Somos Buenos.

Mientras que, en Lanata sin filtro, de Radio Mitre, Milei señaló que la venta de órganos “es un mercado más” y criticó que todo esté regulado por el Estado. “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero?“, sostuvo.

“O sea, hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, entonces sí. Pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?“, añadió después.

Tras ello, Milei señaló que la venta de órganos “es una decisión del individuo. Es decir, ¿quién soy yo para meterme con el cuerpo de otra persona? El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad o la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, su cuerpo, su propiedad“.

“Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que, si vos dejás esos mercados libres, funcionan muchísimo mejor y tienen menos problemas. Es una decisión de cada uno“, complementó.

Cambio climático

En cuanto al cambio climático, Javier Milei fue entrevistado hace unos meses por el youtuber Julián Serrano en Twitch, donde se refirió a este tema. “Es otra de las mentiras del socialismo. Hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace diez, quince años, se discutía que el planeta se iba a congelar, ahora discuten que se calienta… o sea… dale, loco“, afirmó.

“O sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo“, agregó.

Venta de niños

En otra temática, en conversación con Radio con vos, Milei se refirió a la venta de niños, con respecto a la adopción de ellos. “Depende… Depende en qué términos estés pensando. Cuando digo que soy paleo libertario, quiere decir que en un mundo anarcocapitalista le das un lugar a los usos y costumbres“, respondió.

Luego, adicionó: “Va a aparecer un entramado legal como consecuencia de las decisiones de las personas y quizá, en uno de esos contextos, es absolutamente repudiable y no se hace; tiene que ver con lo que decidió la sociedad y piensa determinadas cosas… Yo, si tuviera un hijo, no lo vendería”

“Pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué sé yo. Pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente“, adicionó.

Prohibición del aborto

En su programa de gobierno, Milei señala que defenderá la vida desde la concepción. Y en entrevistas, ha asegurado que está en contra de la interrupción del embarazo incluso en casos de violación sexual. “Estoy en contra del aborto, porque creo en el proyecto de vida del prójimo“, dijo en Radio con vos.

“La mujer puede elegir sobre su cuerpo, pero lo que tiene dentro del vientre no es su cuerpo, es otro individuo“, añadió.

A su vez, en el programa de entrevistas de Luis Novaresio, Milei argumentó que “desde el liberalismo es el respeto en la vida del otro, derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En el plano de la biología la vida comienza con la concepción y desde lo matemático es la concepción y la muerte“.

“Estoy de acuerdo con el aborto cuando la madre corre peligro de vida. El bebé es otra persona (…) Si alguien viene a robar a tu casa, recurrís a la fuerza si tu vida corre peligro. Ahí es cuando corre riesgo la propiedad. Es igual que si una madre corre peligro, ahí estoy de acuerdo porque hay un conflicto de propiedad, que sería el cuerpo de la madre“, complementó.

Desregulación del mercado de armas

En su programa de gobierno, desde la candidatura de Javier Milei, exponen que “sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía“.

E igualmente, en una conversación en el programa Verdad Consecuencia del canal Todo Noticias, el economista dijo: “¿Cuál sería el problema si pudiera usar un arma?“. Y luego sostuvo que la tenencia de armas “le quita poder relativo al Estado, que es el que tiene el monopolio de la violencia“.

“No tendría por qué estar regulado por el Estado (…) ¿Por qué no le darías las armas a los individuos? (…) Estoy a favor de la libre portación de armas“, añadió.

Tras ello, Milei expuso que “como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia“.

Cierre de los ministerios de la Mujer, Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social

Finalmente, Javier Milei presentó en mayo su libro El camino del libertario en la Feria del Libro, y en dicha instancia aseguró que de ser presidente de Argentina iba a cerrar el Ministerio de la Mujer. “En mi Gobierno no va a haber marxismo cultural. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre, blanco, rubio de ojos celestes. El Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley“, declaró.

Mientras que en su programa de gobierno, Milei propone cerrar los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación para crear una sola secretaria de estado que abarcará todos estos temas y que se llamará “Ministerio de Capital Humano“.