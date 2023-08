Racismo en la Sudamericana: hinchas argentinos lanzan cáscara de plátano a un niño brasilero de 12 años

Un repudiable acto de racismo se vivió la noche del jueves 10 de agosto durante el partido entre San Lorenzo y Sao Paulo, en Brasil.

En el marco de la Copa Sudamericana 2023, algunos hinchas del equipo argentino comenzaron a agredir a un niño de 12 años con comentarios racistas y discriminatorios.

Los argentinos, no solo realizaron inaceptables gestos de mono hacia el niño, también le lanzaron cáscaras de plátano.

Ante esta situación, el niño comenzó a llorar por los repudiables actos de racismo que recibió, según se aprecia en un video.

El diputado federal de São Paulo, Guilherme Derrite, compartió el registro y destacó que las autoridades ya habían identificado y detenido al responsable.

A Polícia Civil (DOPE – Delegacia do Futebol) identificou e prendeu um torcedor por racismo no jogo do São Paulo contra o San Lorenzo. Não vamos tolerar essa atitude dentro ou fora dos estádios de SP. Que o garoto fique bem e saiba que estamos aqui para fazer cumprir a lei. pic.twitter.com/dXK9Q8npRz

— Guilherme Derrite (@DerriteSP) August 11, 2023