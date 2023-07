Durante la jornada de este miércoles, se confirmó que al menos 41 personas resultaron heridas luego de una explosión ocurrida, aparentemente, en los conductos de gas subterráneos en pleno centro de Johannesburgo, en Sudáfrica.

Tras la explosión, las autoridades sudafricanas solicitaron a los residentes de los edificios cercanos a la zona del incidente que abandonaran sus dependencias.

Producto de la explosión subterránea, las calles se vieron fuertemente afectadas a tal punto de quedar con profundas grietas, mientras que los vehículos que había en la zona quedaron volcados en gran parte de la calzada.

El jefe del gobierno de la provincia de Gauteng, Panyaza Lesufi, indicó que “la situación está completamente bajo control, por parte de nuestras fuerzas de seguridad y de nuestras agencias de emergencias”. Si bien, luego expresó que “la situación es mala”, la autoridad aseguró que no se han registrado personas fallecidas.

De igual forma, el portavoz del servicio de ambulancias privado sudafricano, Russel Meiring, apuntó que “las informaciones hasta ahora señalan que nadie sufrió lesiones fatales”.

Cabe señalar, que estos hechos ocurren exactamente dos semanas después de que 17 personas resultaron fallecidas el pasado 5 de julio producto de una fuga de gas en la localidad de Boksburg, a unos 30 kilómetros de Johannesburgo.

