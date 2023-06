Tras su graduación, Greta Thunberg anuncia su despedida de las huelgas escolares por el clima

La activista medioambiental sueca, Greta Thunberg, anunció que la protesta de este viernes 9 de junio es su última “huelga escolar”. Ello, tras graduarse del instituto.

Todo comenzó en septiembre de 2018 con una protesta que se realizaba todos los viernes del mes a las afueras del Parlamento sueco. En estas movilizaciones reclamaban acciones contra el cambio climático. Instancia que terminó derivando en el movimiento llamado “Fridays for Future”.

“Huelga escolar, semana 251. Hoy me he graduado, lo que significa que ya no podré hacer huelga escolar por el clima. Esta es la última huelga para mí”, escribió en su cuenta de Twitter Greta, a quien se le ve con un grupo de jóvenes que, con algunos carteles y lienzos, exponen las demandas sobre el medioambiente.

Greta anunció por su cuenta de Twitter que “tenemos el deber de hablar alto, con el fin de cambiar todo. Nos necesitamos”.

“Seguiré protestando los viernes, aunque técnicamente ya no se le podrá llamar huelga escolar. Simplemente, no tenemos otra opción que hacer todo lo que podamos. La lucha acaba de comenzar”, explicó la joven en su Twitter.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Thread🧵 pic.twitter.com/KX8hHFDyNG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 9, 2023