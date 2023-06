“Antes quería conocer la Patagonia, ahora no puedo ni soñarlo”: primera dama de Ucrania en conversación con la periodista Andrea Moletto

La jornada de este martes, la periodista y conductora de radio Futuro, Andrea Moletto reveló que conversó con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska. En la entrevista, Zelenska reveló que “antes quería conocer la Patagonia“, sin embargo, “ahora no puedo ni soñarlo”.

Esto, en el marco de un viaje a Kyiv con el fin de participar en una comitiva de periodistas para abordar la guerra que se desata en el país. Asimismo, según lo consignado en Palabra Que Es Noticia, Moletto aseguró que vivió un par de atentados a la ciudad.

En un comienzo, la periodista chilena manifestó que el viaje ha sido bastante intenso. “Ha estado con mucha intensidad, dándome cuenta de que los ires y venires de los ataques se están poniendo más ásperos por un alza en el conflicto. No les gusta que se le diga conflicto, prefieren llamarlo guerra o invasión. Este viaje partió en Kyiv, una ciudad extraña y de a poco fuimos entrando más y más en las fronteras hasta llegar al territorio del Donbás”, sostuvo.

Por otro lado, Andrea Moletto aclaró que “ella es Olena Zelenska, porque al parecer adoptas el apellido de tu marido, pero con una leve modificación”. Y agregó que, tanto el presidente Volodmir Zelenski como ella “se conocen desde los 12 años y trabajaron juntos haciendo humor(…) Ella escribía sketches y es productora de humor. Justo al final de la entrevista vino la pregunta sobre los elementos que conoce de América Latina”.

América Latina

En esa línea, la conductora de radio Futuro indicó que la primera dama de Ucrania le reveló que le hubiese gustado conocer la Patagonia chilena.

“Me parece que todos los ucranianos vieron novelas mexicanas o brasileñas por la televisión. Las conocemos(…) Era mi sueño visitar la Patagonia, en Chile o en Argentina, pero ahora es algo que no se puede pensar porque no puedo imaginarme unas vacaciones así. Por eso, trato de no pensar ni siquiera en eso. Espero que con el tiempo todo se arregle para que exista esa posibilidad“, comentó Zelenska.