Japón emite alerta tras lanzamiento de misil de Corea del Norte hacia la Isla de Okinawa

Durante la jornada de este martes, Japón emitió una alerta tras el lanzamiento de un misil de Corea del Norte hacia la Isla de Okinawa, llamando a los ciudadanos a que se preparen para evacuar.

“La ciudad de Seúl emitió una alerta de texto que indica a los ciudadanos que ‘se preparen para evacuar’, tras el lanzamiento de Korea del Norte”, indica el la agencia de noticias AFP.

#BREAKING Seoul city issues text alert telling citizens to 'prepare to evacuate' after NKorea launch pic.twitter.com/Rewzn91Wn3

— AFP News Agency (@AFP) May 30, 2023