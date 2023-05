Manuel, Alejandro y Víctor Prada: La primera trieja que logró casarse legalmente y obtener una pensión por la muerte de otro integrante

Manuel José Bermúdez Andrade y Alejandro Rodríguez Ramírez se conocieron en 1999 e iniciaron una relación que, con los años, se convertiría en un hito a nivel mundial. Pues lograron el matrimonio entre tres personas y la pensión por viudez a dos de ellos.

Todo ocurre en Colombia, el país natal de Manuel y Alejandro, una pareja que en 2003 se convirtió en trieja tras conocer a Alex Esneyder Zabala. En 2012, la trieja se enamoró de Víctor Hugo Prada Ardila, y, durante un tiempo, fueron cuatro. Sin embargo, después de un año, Álex falleció de cáncer y volvieron a ser tres, hasta la actualidad.

Su historia

“Cuando llegó Alejandro yo ya había vivido mucho”, recordó Manuel. Debido a su libertad sexual, sentía que no podía prohibir ni controlar el deseo de su pareja: “Me parecía injusto que yo con tantas vivencias y él con tan poquitas se prive de los placeres de su cuerpo. Entonces le dije: ‘Si alguien te genera deseos no tienes por qué privarte. Tu cuerpo es tuyo, lo puedes disfrutar, no es mi propiedad. Y si alguien te mueve más que el deseo, si es amor, entonces conversamos y miramos qué pasa‘”.

Al año siguiente, la pareja decidió casarse. Si bien en Colombia aún no existía el matrimonio igualitario, ellos optaron por un contrato patrimonial.

La relación continuó de a dos hasta que en 2003 Alejandro conoce a Álex y se hacen amigos: “Al contarle que Manuel y yo teníamos una relación abierta a él le empezó a surgir cierta curiosidad, se interesa y empieza a hacer indagaciones”, afirmó Alejandro.

Con el pasar del tiempo, la pareja integró a Álex y se convirtieron, por primera vez en sus vidas, en una trieja: “Alejandro fue muy sincero, tal como habíamos acordado. Me planteó: ‘Yo te quiero mucho, pero apareció alguien en mi vida que me movió el piso‘. Y yo le dije: No sé cómo manejar esto, pero si decís que me querés no veo por qué el marido de uno no puede tener un novio. Ensayemos a ver qué pasa”, cuenta Manuel.

Al principio la situación tuvo sus complicaciones, sin embargo, con el tiempo Manuel y Álex “se conocieron, empezaron a hablar y a gustarse. Ahí ya estábamos ante la posibilidad de pensarnos de una manera distinta. Ninguno de los tres tenía pensado una relación de tres, pero algunos amigos nos hicieron ver por qué no podíamos vivirlo así si éramos de mente abierta”, afirmó Ramírez.

De esta manera, los chicos comenzaron a adaptarse a esta nueva realidad: “Había que acomodarse y entender que era posible amar a varias personas a la vez sin que eso dañe la relación sino que, al contrario, la fortalezca”, afirmó Alejandro.

“Y eso hicimos, empezamos a tratar de entender y buscar viabilidad en lo que estábamos viviendo, porque veníamos de una cultura donde no se puede tener una relación de más de dos personas”, agregó.

Trieja + 1

La trieja ya estaba establecida. Pero llegó un nuevo desafío, pues Víctor Hugo Prada Ardila llegó a sus vidas, en un principio, sin cruzar lo erótico: “Llegué sin pretensiones de buscar algo afectivo, no buscaba sino placer, sexo, diversión. Me fui enamorando de tres hombres totalmente diferentes. Me permití vivir esta experiencia de formar parte de una familia poliamorosa y diversa como la tengo ahora, a 10 años de haber llegado”.

Por un año y medio fueron cuatro, sin embargo, tras la muerte de Álex volvieron a ser una trieja: “Lo incorporamos a la familia, se quedó en ella y nos acompañó en la muerte de Alex; quedó viudo como nosotros. Y terminó siendo otra vez una trieja”.

En 2017 se casaron. Los chicos lo recuerdan como “una ruptura histórica”.

Las claves del poliamor

Para Manuel, el poliamor fortalece el amor: “Mi experiencia ha sido exitosa y maravillosa. Yo puedo ver al otro como el que me está sacando a mi pareja o puedo verlo como quien está queriendo al ser que yo amo”.

Finalmente, mencionó tres claves fundamentales para mantener el poliamor: “Mucha comunicación; todos tenemos los mismos derechos; y tu cuerpo es tuyo, y mi cuerpo es mío”, afirmó.

Por otro lado, Ardila cree que “el poliamor es una manera de amar equitativamente y a la vez a diferentes personas. Es amar a tu familia, y yo en mi familia los amo a todos y todas por igual, cada uno con sus diferencias y con su vínculo. Es compartir, amar sin límites, es entregarnos por completo y darnos cuenta de que somos capaces de amar a otras personas sin miedo a que se nos caiga el ideal”, confesó.

Por último, Alejandro Rodríguez Ramírez, afirmó que su concepto de poliamor es “la posibilidad de creer y crear otras formas de amar y de ver las particularidades de la vida. Es la opción de generar vínculos de una manera distinta, de entender que no hay propiedad. Ese es un principio fundamental”.

Sin querer, hicieron historia

La trieja afirma que no había intención de ser referentes o de defender los derechos de las personas poliamorosas. Pero sin querer, hicieron historia.

“No nos propusimos hacer cosas por activismo, sino más bien por reivindicación de derechos. Esto terminó siendo un asunto muy lindo de activismo que nos reconocen no sólo la prensa, sino también los abogados, por haber marcado una jurisprudencia histórica en Colombia al haber incluido las palabras trieja y poliamor”, afirmó Manuel.

“No hay nada extraordinario más allá de reconocer una pensión a la que teníamos derecho. Valió la pena haber esperado tantos años y haber dado el debate legal para lograrlo, para que cualquier tipo de familia sienta que tiene la garantía del respeto y del acompañamiento legal que se merece del Estado”, aseguró, haciendo referencia a la pensión que obtuvieron tras la muerte de Álex.

Por otro lado, Víctor se encargó de llevar adelante la burocracia de su matrimonio: “Creo que estamos haciendo historia y marcando un hito en un país que dice todavía no estar preparado para muchas cosas. Somos una familia totalmente diferente a otras; que marcó una nueva ruta en Colombia y en el mundo; somos un referente para poder avanzar y dar un salto a temas que todavía son mitos, que todavía tienen tabú pero existen” afirmó.

No lo hicimos con esa intención, pero se dio y lo asumimos con responsabilidad. Estamos dentro de la ley y la Constitución, dentro de todo lo que nos avala con derechos humanos”, concluyó.