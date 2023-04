Federico Rivas, de El País Argentina: “El presidente Fernández prácticamente ya no tiene ningún poder”

No hay quién quiera conducir Argentina. Ese es el diagnóstico que el periodista Federivo Rivas, corresponsal del diario El País en Buenos Aires, hizo la mañana de este viernes en ADN Hoy.

En esta jornada viajará una delegación presidencial a Washington, Estados Unidos, para pedir “un salvavidas”, dijo el comunicador, al Fondo Monetario Internacional (FMS).

“La tasa de interés se elevó al 91%: fueron mil puntos en un solo día, es la segunda vez que lo hacen en una semana. Es un intento casi desesperado que la gente que tiene pesos siga volcando al dólar. La gran preocupación acá es la subida del tipo de cambio en el mercado paralelo”, comenzó explicando.

Para entender: existe un mercado oficial del dólar, que es fijado por el gobierno; hay otro no oficial, llamado blue, que es el que acapara las portadas y que de lunes a martes pasado subió de ARG$440 a ARG$500. Y luego hay otro precio, que es el de dólares financieros y que es al que tienen acceso las empresas para financiarse, “que es el que preocupa y que también está muy arriba“, acotó Rivas.

“Todo esto, en un escenario de altísima inflación (que no se sabe si fue ‘primero el huevo o la gallina’: si sube la inflación y los tipos de cambio porque cae el valor del peso) y una crisis política que cada vez está empeorando, porque cuando la cosa no funciona, se pelean entre ellos”, explicó el periodista.

Así las cosas, el presidente Alberto Fernández “prácticamente ya no tiene ningún poder: él ha destinado sus posibilidades de reelección, que en el peronismo es un golpe muy duro, y el ministro (de Economía, Sergio) Massa es uno de los líderes de las tres patas de la coalición, y ha hecho alianza con Cristina Kichner. Es decir, la política económica la lleva Massa con el apoyo del kichnerismo y el presidente está solo de espectador, yendo a las radios con discursos que parecen de despedida y balance más que un discurso de acción”.

Lo que han planteado los analistas como concepto es el de “pato cojo”, a raíz de la falta de liderazgo. Un diagnóstico que Rivas comparte: “(Fernández) es un pato cojo, no queda duda: solo tiene la lapicera, más para promover que para obstruir. Massa está apostando todo a un salvafvidas del FMI, hoy fue una misión del ministerio a Washington. El acuerdo de 2022 está caído porque Argentina no pudo cumplir con las metas que acordó en ese momento; está detrás la sequía, que realmente ha sido un golpe durísimo, porque dejarán de entrar US$20 mil millones en exportaciones, lo que desbarajusta todos los planes. Entonces ¿cómo lo hago para que el barco no se hunda antes de las primarias de agosto y las votaciones de octubre?”.

Su pronóstico es que sí llegará el gobierno a las votaciones, pero “no hay nadie agazapado en la trinchera esperando para ocupar el lugar si queda vacío”: “Todavía no hay un vacío, porque está el kichnerismo y Massa, que son presidenciables con mucho poder y contactos con el establishment, y el problema es que si ocurre el vacío, no hay quien lo ocupe. A diferencia de 2001, con el corralito, que estaba el peronismo esperando a pegar el zarpazo. Acá no: la oposición está muy peleada, no tienen un líder claro, no saben qué van a hacer con la economía. Están todos esperando”.

Señora K

La expresidenta Cristina Fernández de Kichner reapareció el jueves con un discurso en La Plata, centrado en atacar a Javier Milei, el rostro de la derecha ultraliberal actual. Rivas cree que no se repostulará a la presidencia, pero sí como senadora, pues “podría tener fuero y arrastrar votos de la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% del padrón nacional”.

¿Por qué el ataque a Milei? “Es un personaje muy particular, cargado de ira, Es economista, ultraliberal, se hizo famoso en la televisión como analista, lo llamaban porque peleaba, insultaba, los pelos revueltos, los ojos encendidos, para el espectáculo era fantástico y del espectáculo paso a ser un peligro real. Para Cristina le es más efectivo atacarlo a él si quiere quitarle votos a Juntos por El Cambio, porque es una oposición de centro derecha democrática, no es un peligro para la democracia; Miley sí lo es”, explicó.

Hacia el final de la conversación, teorizó: “Ella entiende que hay un electorado enojado con la política, con ella, el peronismo y la oposición de centro derecha, y va a ir a Milei. Él propone cerrar el ministerio de Educación, de Obras Públicas, que para la gente del voto bronca no le importa demasiado”.