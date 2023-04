Una triste noticia dio a conocer este domingo el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, quien confirmó la muerte de uno de sus reconocidos perritos.

Con 11 años y dos meses, el Boyero de Berna llamado Bród, falleció en la residencia oficial del mandatario, el Áras an Uachtaráin.

“El presidente Michael D. Higgins y su esposa Sabina están tristes de confirmar que Bród, uno de sus dos Boyeros de Berna, falleció poco después de los 11 años. Bród tenía 11 años y dos meses en Áras an Uachtaráin, habiendo llegado al Áras como un cachorro de 8 semanas“, informó a través de su cuenta de Twitter.

Sus amos lamentaron la pérdida y recordaron que “Bród era un perro muy querido por todos los que lo conocían y disfrutaba reunirse con los miles de miembros del público que acudían a Áras an Uachtaráin a lo largo de los años y probablemente era uno de los perros más fotografiados de Irlanda”.

Cabe mencionar que, los canes del mandatario irlandés, Bród y Misneach, son reconocidos por acompañarlo en sus conferencias y robarse todas las miradas. De hecho, Misneach es conocido por haber rechazado y ladrado al presidente Joe Biden durante una visita a la residencia.

President Michael D. Higgins and his wife Sabina are sad to confirm that Bród, one of their two Bernese Mountain Dogs, has passed away at just past the age of 11. Bród was 11 years and two months at Áras an Uachtaráin, having come to the Áras as a 8 week old puppy. pic.twitter.com/rKK930FEY5

— President of Ireland (@PresidentIRL) April 23, 2023