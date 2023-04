Perú: expresidente Alejandro Toledo se entrega a la justicia en medio de acusaciones por corrupción

Durante las últimas horas, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó a la justicia en medio del caso en su contra por corrupción y lavado de dinero.

Es importante destacar que ya se tenía conocimiento de su comparecencia, puesto que se había anunciado hace un par de jornadas. Además, se presenta con la intención de seguir en la lucha legal.

“Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”, declaró en una anterior entrevista a la Agencia EFE. También apeló a que su “alud es muy mala”. “No han probado nada y ya me quieren meter en la cárcel”, sostuvo.

Ahora, el exmandatario se presentó de manera voluntaria ante las autoridades estadounidenses para ser detenido y, posteriormente, extraditado Perú. Ante este escenario, deberá afrontar los 18 meses de prisión impuestos por el caso Interoceánica.

La información en torno a este caso especificaba que Toledo debía llegar durante esta mañana a la sede del Palacio de Justicia de San José, en California, Estado Unidos, siendo el término del plazo para comparecer.

Sin embargo, según consignó RPP, el acusado acudió a una sede judicial distinta a la designada. Esto fue apuntado como un movimiento estratégico para que no se registrara el momento.

Momento del caso

La Fiscalía de Perú sostiene que el expresidente Alejandro Toledo es responsable por dos delitos de corrupción y lavado de dinero. Ante esto, notificaron que se tomó conocimiento de la “extradición”, proceso que ya está en desarrollo.

Es importante considerar que esta es la segunda orden de entrega emitida por magistrado Thomas Hixson, del Tribunal del Distrito Norte de California. Fue él mismo quien revocó la libertad bajo fianza del exmandatario y ordenó su entrega.

Actualmente, Toledo tiene dos recursos pendientes. El primero de ellos responde a una apelación a la orden que rechaza su “habeas corpus”; El segundo, presentado este miércoles, busca que la jueza del Tribunal de Columbia reevalúe su decisión de no otorgar una medida cautelar que prohíba a Estados Unidos detener y entregar a Toledo.