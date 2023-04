La joven polaca que afirmaba ser Madeleine McCann, Julia Wendell es investigada por un grave delito. Esto, debido a que se encontró un preocupante detalle entre sus pertenencias.

Tras realizarse la prueba de ADN con los padres de Madeleine, el caso parecía cerrado. Sin embargo, el Departamento del Sheriff de Orange, Estados Unidos, informó a las autoridades polacas que confiscaron el celular de Julia.

Según consignó Daily Mail, la joven entregó el dispositivo de manera voluntaria, por lo que se está investigando y analizando su contenido.

Esto, a raíz que Fia Johansson, la investigadora privada y medium que acompañó a Julia durante todo el proceso, le informó a la policía haber visto imágenes explícitas de niños en el celular de la joven.

Por su parte, Julia Wendell aseguró no tener material ilícito en su dispositivo. “No tenía pornografía infantil en mi teléfono. No soy un pedófila y nunca traté de alentar a ningún adolescente a hacer algo ilegal, malo y repugnante”, sostuvo.