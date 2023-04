Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja cinco muertos en un edificio del centro de Louisville

Un nuevo tiroteo se registró en horas de la mañana de este lunes en Estados Unidos, el cual dejó cinco personas fallecidas.

Según la policía, el hecho tuvo lugar en un edificio ubicado en el centro de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, lugar hasta donde llegó el atacante.

Por otro lado, se comunicó que entre la cifra de muertos está incluido el responsable de este tiroteo en Estados Unidos.

The lone shooter is deceased

Además, otras seis personas resultaron lesionadas con “varias heridas”, por lo que fueron trasladadas al hospital de la Universidad de Louisville.

Total deceased is 5. At least 6 more were transported to UL hospital.

— LMPD (@LMPD) April 10, 2023