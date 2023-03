Una especie de anillo color negro: particular evento es captado en los cielos de Moscú

Este miércoles, un extraño fenómeno ocurrió en los cielos de Moscú, Rusia. Se trata de una especie de anillo de humo color negro que se movía entre las nubes.

El registro del hecho fue subido a redes sociales y los cibernautas comenzaron a exponer sus teorías, las que van desde consecuencias de la pirotecnia hasta un acto extraterrestre.

El usuario de Twitter @AlexandruC4 subió uno de los tantos registros que se tienen del particular evento. El cibernauta contó que antes de percatarse de la imagen, habría escuchado un fuerte estruendo por unos segundos, que lo hizo tomar su celular y ponerse a grabar.

Frente a esto, miles de personas han propuesto diferentes teorías conspirativas para explicar el fenómeno, donde aseguran que el anillo de humo color negro que levita por los aires podría tratarse de un acto extraterrestre. Mientras que otras teorías señalan que podría tratarse de una explosión.

Pero como no es la primera vez que se reporta un avistamiento como este, los cibernautas contaron sus propias experiencias y las posibles razones detrás de este fenómeno.

Según consignó El Heraldo, un usuario expuso una teoría para dar respuesta al fenómeno. En el año 2013, el cibernauta habría visto el mismo tipo de fenómeno en el cielo luego de presenciar un evento pirotécnico que dio como resultado el mismo tipo de anillo de humo avistado en Moscú.

Otro de los casos expuestos fue dado a conocer por una usuaria que recordó haber visto un fenómeno similar en el parque temático de Disney, que también tuvo la antesala de fuegos artificiales y un fuerte estruendo.

Finalmente, tampoco se descarta que este particular evento esté relacionado con labores propias o un escape en una válvula en una planta petrolera, como ha sucedido previamente en otros lugares del mundo, según consigna La Nación.

BREAKING: A loud bang was heard in Moscow, followed by a strange black smoke ring in the sky. pic.twitter.com/amEJaquApp

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 27, 2023