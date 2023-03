Día Mundial del Agua: ocho recomendaciones para reducir su uso

Este 22 de marzo como todos los años se conmemora el Día Mundial del Agua con el propósito de generar conciencia en la población sobre el cuidado, la gestión sostenible y la importancia que tiene este recurso en todos los rincones del planeta.

Fue a partir de una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo que se celebró en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, que gobiernos de todas partes del mundo se reunieron a debatir sobre los recursos hídricos a nivel global. Luego de ese debate, en 1993 surgió la conmemoración del Día Mundial del Agua, la cual se celebra año tras año.

Una cifra preocupante que entregó en 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el mundo habría 2 mil millones de personas que no tienen acceso al agua potable, lo que se traduce en un 25% de la población mundial.

En el marco del Día Mundial del Agua, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) manifestó su compromiso con el llamado de la ONU para enfrentar la crisis hídrica, donde enfatizaron que para resolverla es necesario restaurar, recuperar y proteger el bosque nativo por la importancia de este en el ciclo del agua.

La gerenta de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos de Conaf, Contanza Troppa, manifestó que “esta alianza entre bosque y agua es una cuestión crítica a la que se debe otorgar una gran prioridad si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y más concretamente el Objetivo 6, con el que se pretende gestionar de forma sostenible el agua, garantizando su disponibilidad y poner entre las metas de los países proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidas las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos, los lagos y los bosques”.

Por el Día Mundial del Agua, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) entregó ocho recomendaciones para que las personas ahorren agua en su día a día.

1- Regar las plantas con el agua que se utiliza para hervir las hortalizas o verduras. Así mismo, no dejar la llave abierta cuando se esté lavando los alimentos en el lavaplatos.

2- Consumir alimentos locales y de temporada, pues estas requieren menos agua.

3- Consumir más alimentos frescos, estos necesitan menos agua para producirlos.

4- No contaminar el agua al tirar desperdicios o aceites por el desagüe.

5- Reducir el desperdicio de alimentos.

6- Limpiar: participar en iniciativas de limpieza de espacios verdes, lagos, ríos, etc.

7- Proteger la naturaleza. Recoger y almacenar agua de lluvia puede ser una opción.

8- Informar de las medidas que se toman para cuidar el agua a amigos, familiares o personas cercanas.

