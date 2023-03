Una persona falleció y otras ocho quedaron ciegas tras utilizar gotas para los ojos en Estados Unidos

Una insólita situación le ocurrió a 9 personas en Estados Unidos tras administrarse gotas para los ojos. De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), producto de una bacteria presente en el producto para los ojos una persona resultó fallecida y otras ocho quedaron ciegas.

Según la CDC, son un total de 68 casos los que se han reportado de personas afectadas por las gotas para los ojos. A cuatro de las personas infectadas se les tuvo que extirpar los ojos.

Gotas para los ojos contaminadas

Se trata de un lote del lubricante para los ojos de la marca EzriCare, perteneciente a la compañía Global Pharma Healthcare, el cual fue contaminado por la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que es inmune a los antibióticos.

De acuerdo a informaciones de New York Post, la empresa productora del medicamento para los ojos no utiliza preservante y no cuentan con ingredientes que prevengan la contaminación de sus productos con otros agentes externos.

Es por ello, que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), advierte “a los consumidores y profesionales de la salud que no compren y dejen inmediatamente de usar las gotas para los ojos debido a una posible contaminación bacteriana”.

Una mujer de la tercera edad llamada Clara Oliva fue una de las ocho personas que perdió la visión producto de la utilización de las gotitas para los ojos. La mujer comenzó usar el medicamento de EzriCare en mayo del 2022 por lo secos que estaban sus ojos. Tiempo después de echarse las gotas su ojo derecho comenzó a ponerse: “rojo, hinchado y anormalmente lloroso”, indicó New York Post.