Durante la jornada de este viernes 17 de marzo el Gobierno de Eslovaquia anunció que le cederá al ejército ucraniano su flota de 13 aviones de combate MiG 29, con la finalidad de apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa.

La decisión la dio a conocer el primer ministro eslovaco eslovaco, Eduard Heger, luego de que el Gobierno tomara la decisión de forma unánime.

Se trata de los aviones MiG 29 de la era soviética y Eslovaquia dejó de utilizarlos desde el pasado 2022 cuando decidieron dejar en tierra toda su flota de aeronaves.

De esta forma, Eslovaquia se convierte en el segundo país de la OTAN en cumplir con las súplicas del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ya que Polonia esta misma semana anunció que le enviaría cerca de una docena de aviones de combate MiG 29 al ejército ucraniano.

Mediante su cuenta de Twitter el primer ministro eslovaco, Eduard Heger, expresó que “las promesas deben cumplirse y cuando Zelensky pidió más armas, incluidos aviones de combate, dije que haremos todo lo posible”. En esa misma línea, Heger añadió que los apoyos militares ayudarán a Ucrania a “defenderse a sí misma y a toda Europa contra Rusia”.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia

— Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023