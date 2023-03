Publican las primeras imágenes del iceberg que tiene el tamaño de Londres

El pasado 22 de enero se dio a conocer que una enorme masa de hielo se desprendió de la Antártica, específicamente de la plataforma Brunt, y este lunes revelaron las primeras imágenes del iceberg que tiene el tamaño de nada más y nada menos que de Londres.

Los científicos de British Antartic Survey (BAS) fueron quienes capturaron el registro visual del iceberg A81, el cual mide aproximadamente 1550 kilómetros cuadrados y que ahora se desplaza en el mar en dirección hacia el sur.

Los investigadores del BAS tuvieron que dirigirse a la estación de investigación BAS Halley donde se monitorea la plataforma de hielo Brunt. Desde allí pudieron observar y captar un video sobre como se desplaza el iceberg, el cual ya se encuentra a 150 kilómetros de donde se desprendió.

“Las imágenes muestran la naturaleza dinámica del iceberg, rodeado de icebergs más pequeños que también se desprendieron“, explicaron desde la institución científica.

Brunt es una de las plataformas más grandes del planeta y actualmente se está viendo afectada por el cambio climático. Es por ello que alberga la estación BAS Halley, la cual tuvo que ser removida el 2016 del lugar en donde estaba precisamente para evitar cualquier tipo de daño en los hielos. Sin embargo, en esta ocasión pese al desprendimiento del iceberg la estación de investigación no se vio afectada.

Según indicaron desde la institución científica los fragmentos de hielo se dirigen hacia aguas menos profundas, en dirección hacia Georgia del Sur y las Islas Aurora. Lo cual pone en riesgo las rutas de alimentación de la fauna local además de alterar las corrientes oceánicas.

This is your first look at the huge iceberg that calved from Antarctica’s Brunt Ice Shelf in January 🔍#A81 is as big as Greater London. Our glaciologists filmed the incredible sight on the way home from Halley Research Station.

Here’s the full story 👉 https://t.co/u4P0tMiwHj pic.twitter.com/Rp6lKqmXRf

— British Antarctic Survey (@BAS_News) March 13, 2023