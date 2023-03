De no creer: Congreso de Uruguay homenajeaba a senadora fallecida, pero luego interrumpieron el acto para informar que estaba viva

Una insólita situación se vivió en el Congreso de Uruguay cuando los legisladores hacían un homenaje a una exsenadora que supuestamente estaba muerta. Sin embargo, la ceremonia se tuvo que interrumpir cuando se enteraron de que la exlegisladora aún estaba viva.

En la sesión del Senado, una miembro del Congreso había anunciado la muerte de la exsenadora del Frente Amplio, Ivonne Passada. Por lo que se realizó un improvisado minuto de silencio en honor a Passada, pero todo se terminó suspendiendo con el pasar de los minutos.

El homenaje a la senadora

De acuerdo a Todo Noticias, la Vicepresidenta de la Cámara Alta del Senado, Beatríz Argimón, pidió realizar un homenaje por su supuesto deceso. “Hacía tiempo que estaba cursando una enfermedad”, fueron las palabras que dijo Argimón para comenzar a realizar el minuto de silencio.

Frente a ello, todos los legisladores siguieron las instrucciones e incluso algunos le dedicaron algunas palabras a la exsenadora y a su familia. Sin embargo, llevaban transcurrido solo algunos minutos del homenaje cuando la parlamentaria Liliam Kechichian tomó la palabra para informar que la noticia era falsa.

“Estamos en un mundo de locos y las redes parecen que comunican cosas que no están confirmadas. Yo lamento porque la senadora Della Ventura me transmitió la noticia, cuando me preguntan la confirmamos y ahora parecería que no es así. La verdad que no se puede vivir ritmo de las redes sociales. Yo le pediría que hagamos un impasse, hablemos con la familia”, expresó Kechichian.

El Senado continuó con la sesión tras confirmarse que la exsenadora Ivonne Passada aún está viva. Actualmente, la exparlamentaria se encuentra en estado grave y lleva internada desde el pasado 2022.

Una situación muy incómoda se vivió este martes en el Senado de la República, ante una versión que circuló en las redes sociales que daba cuenta del fallecimiento de la exsenadora del Frente Amplio Ivonne Passada pic.twitter.com/z8O9nHGJhw