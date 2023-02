Estados Unidos: estudiante golpea y deja inconsciente a una profesora que le quitó su consola de videojuegos

Un insólito hecho ocurrió en una escuela de Estados Unidos que involucró a un estudiante de 17 años quien golpeó a su profesora por haberle quitado su Nintendo Switch. La mujer quedó inconsciente luego de que el menor le propinara patadas y puñetazos.

La situación ocurrió el pasado martes 21 de febrero en la escuela secundaria de Matanzas, Florida, a eso de las 10:00 de la mañana de la hora local.

Los hechos fueron registrados por una cámara de seguridad que había en la escuela secundaria estadounidense. Allí se observa a la profesora que se dirigía a entregar la consola a la dirección del colegio, cuando el estudiante de 17 años se le abalanzó por detrás y la votó al suelo. Donde golpeó a la docente hasta dejarla inconsciente.

Según señaló el alguacil Rick Staly a Wesh, la situación pudo haber terminado mucho peor. “Cuando empujas a la gente hacia abajo de esa manera, se golpean la cabeza, nunca sabes el resultado”, expresó el policía.

Las autoridades indicaron que el estudiante de 17 años tiene una gran contextura física, ya que mide 1,98 metros y pesa 122 kilos. Posterior a ser separado de la docente, el menor de edad le gritó a la profesora indicándole que cuando esté de regreso “va a matarla”. Actualmente, el agresor está detenido en el Departamento de Justicia Juvenil.

High School Student eliminates his female teacher and Ground and Pounds her unconscious body after she took away his Nintendo Switch… pic.twitter.com/QbjpxZS3xP

— Fight Haven (@FightHaven) February 24, 2023