Este jueves, el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles condenó al exproductor Harvey Weinstein a 16 años de prisión tras ser hallado culpable por los delitos de violación y abuso sexual.

“Mantengo que soy inocente. Nunca violé ni agredí sexualmente a esta mujer. Nunca la conocí y el hecho es que ella no me conoce. Se trata de dinero”, alegó Weinstein.

Sin embargo, la justicia determinó la culpabilidad del exmagnate de Hollywood y fue condenado luego de dos meses de haberlo declarado culpable en un juzgado de California.

En total, el expoductor Harvey Weinstein, fue juzgado por siete cargos relacionados con el abuso sexual contra cuatro mujeres, cuyos hechos ocurrieron presuntamente en habitaciones de hoteles de la ciudad de Los Ángeles entre los años 2005 y 2013.

El relacionador público de Weinstein, Juda Engelmayer, aseguró al medio TMZ que el fallo del jurado era “una sentencia cruel, dada su edad, su salud y las condiciones de su condena en Los Ángeles”, alegando de paso que la mujer habría mentido en sus declaraciones.

#MeToo

Los señalamientos contra Weinstein comenzaron en el 2015, cuando algunas actrices hollywoodenses comenzaron a vislumbrar que habrían sufrido acoso y abusos sexuales por parte del exmagnate.

Pero fue en octubre de 2017, cuando el medio estadounidense The New York Times y The New Yorker hicieron público un historial de acosos sexuales perpetuados por Weinstein durante décadas.

Los casos que se fueron destapando, fueron la antesala del movimiento feminista #MeToo, pues animó a otras artistas a hablar sobre los abusos del exproductor de cine, entre ellas, actrices consagradas como Uma Thurman, Angelina Jolie y Salma Hayek.