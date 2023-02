La destacada poeta, novelista y ensayista nicaragüense, Gioconda Belli, aceptó este jueves la nacionalidad chilena, luego que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, resolvieran quitársela vía constitucional.

“Hace un tiempo escribí un poema donde digo que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y hoy puedo decir que la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad y de todo lo que poseíamos en Nicaragua”, comenzó diciendo la escritora en un audio enviado a Cooperativa.

Luego continuó: “Ese es un atropello a los derechos humanos, no lo reconocemos. No reconocemos que nos puedan quitar la tierra donde nacimos ni el derecho que tenemos de ser nicaragüenses. Pero agradecemos y agradezco yo, en lo particular, al Presidente Boric, a la canciller Antonia Urrejola, a todos los que han extendido su mano para ofrecernos a los nicaragüenses nacionalidad chilena”.

“Chile tiene un profundo vínculo con Nicaragua, desde Rubén Darío, hasta Pablo Neruda, Nicanor Parra, Marcela Serrano, Carla Guelfenbein. Tengo muchísimos amigos y gente que quiero en Chile y por eso voy a tomar la nacionalidad chilena. Creo que si hay otro país que siento con todo mi corazón y como cercano, es Chile”, se explayó la literata antes de concluir: “Les mando a todos muchísimas gracias y como digo, nosotros, los nicaragüenses, vamos a seguir luchando por la democracia, por la libertad, no nos vamos a amilanar y vamos a seguir soñando con un país libre”.

Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos! https://t.co/7f8kMGwx1m — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 18, 2023

Hacia el final del mensaje, la autora de “El país de las mujeres” y “El infinito en la palma de la mano” recitó un poema titulado Canción de cuna para un país suelto en llanto:

Dónde escondo este país de mi alma

para que nadie más me lo golpee.

Nicaragua herida sangra lodo

por las llagas abiertas de su corazón.

¿Quién te sanará, país pequeño?

¿Quién te protegerá?

¿Quién, después de la cólera y el trueno,

te cantará una canción de cuna para apaciguarte?

Para que volvás a tener fe y te alcés sobre verdes montañas

a divisar el horizonte.

Mi tierra de fuego y agua

hablaste con voz ronca de país endiablado.

Sh, callate ya, paisito cansado de llorar.

¿Quién le canta una canción de cuna a Nicaragua?

Empecemos. Hagámoslo todos. Hagamos la claridad

en este, nuestro país suelto en llanto.

Dormite, Nicaragua. Dormite, mi amor. Dormite, paisito

de mi corazón.