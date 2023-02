Este jueves, el presidente de Estados Unidos (EE. UU), Joe Biden, habló por primera vez del globo chino y de los objetos voladores no identificados (OVNI) que aeronaves estadounidenses han abatido por considerarlos “un peligro” para la soberanía del país.

“Si un objeto amenaza la seguridad de los estadounidenses, lo derribaré”, señaló el presidente Biden. “No buscamos una nueva Guerra Fría, pero no pido disculpas. No me disculpo y competiremos y gestionaremos responsablemente esa competencia para que no derive en conflicto”, dijo el presidente sobre la relación bilateral entre China y Estados Unidos.

No se descarta fines comerciales o investigativos

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, indicó que “no hay indicios de que los objetos fueran chinos ni artefactos de inteligencia o espionaje de alguna otra potencia extranjera”.

Además, el portavoz descartó que los objetos derribados fueran de origen extraterrestre. Este comentó que dichos objetos no contaban con propulsión propia, sino que se movían a merced del viento a gran altura y al parecer tampoco tenían mecanismos de vigilancia ni de comunicaciones.

“No se descarta la posibilidad de que se trate de globos simplemente vinculados a entidades comerciales o de investigación y, por tanto, benignos. Eso muy bien podría ser, o podría surgir, como una explicación principal aquí”, dijo Kirby.

Un plan de cuatro medidas

El presidente de Estados Unidos comunicó que tienen planificado cuatro clases de medidas para abordar estos temas. Lo primera es establecer un mejor inventario de objetos aéreos no tripulados, que sea accesible y esté actualizado. En segundo lugar, se busca mejorar su capacidad de detección.

Como tercer punto, el objetivo es revisar las normas y reglamentos para el lanzamiento y mantenimiento de objetos no tripulados. Finalmente, y como última medida, se buscará establecer normas comunes a nivel mundial sobre los espacios aéreos internacionales.