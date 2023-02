Un juez de Misuri, al suroeste de EE. UU, anuló la condena perpetua que mantenía preso a Lamar Johnson desde 1994, cuando este tenía 22 años.

Johnson, quien ahora tiene 50 años, fue declarado culpable del asesinato de Marcus Boyd en 1994 considerado como una disputa por un ajuste de cuentas por drogas. Sin embargo, el caso se construyó con testimonios falsos que lo dejaron con una pena de por vida.

La fiscal de St. Louis, Kim Gardner, quien solicitó la liberación de Johnson en agosto, señaló que una investigación realizada con la ayuda del Proyecto Inocencia la convenció de que el entonces acusado estaba diciendo la verdad.

“Hoy los tribunales corrigieron un error: anular la sentencia del Sr. Lamar Johnson, después de su condena injusta”, dijo la abogada en un comunicado tras la audiencia. “Lo más importante es que celebramos con el Sr. Johnson y su familia, que sale de la sala del tribunal como un hombre libre”, comentó Gardner.

Johnson siempre mantuvo que era inocente y dijo que al momento del crimen, él estaba con su novia, Erika Barrow, a muchos kilómetros de distancia. Barrow ha sido uno de sus principales apoyos durante todos estos años y una de las primeras en abrazarle en la sala tras conocer el fallo.

A St Louis Judge ruled Tuesday Lamar Johnson was wrongly convicted of murder nearly 3 decades ago . Johnson will walk out of the courtroom to freedom. The story tonight @FOX2now pic.twitter.com/9lgTImWlKe

