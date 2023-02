CEO de TikToK intenta convencer a legisladores de EE. UU. que no apliquen veto a la app

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, llegó este miércoles hasta los despachos del Congreso de Estados Unidos para defender la aplicación ante las acusaciones de que podría ser una amenaza a la seguridad nacional para aquel país.

“Tenemos que tener conversaciones serias sobre quién la usa, qué tipo de valor les aporta, qué pasaría si simplemente se la quitas de las manos”, aconsejó el CEO a los legisladores estadounidenses.

Actualmente, la red social tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos. Sin embargo, la dirección administrativa del Congreso norteamericano ya vetó la descarga y el uso de TikTok de todos los dispositivos móviles gubernamentales e incluso buscan prohibir la aplicación en todos los dispositivos del país.

“Hay más de 100 millones de voces y sería una verdadera lástima que nuestros usuarios alrededor del mundo no puedan escucharlas más. (…) No me tomo la conversación de ‘sencillamente prohibamos TikTok’ muy a la ligera. No creo que sea una pregunta trivial”, sostuvo Chew para The Washington Post.

Posible veto de TikTok

Cabe señalar que, hay varios sectores que abogan por el veto de la aplicación, como el congresista demócrata, Michael Bennet, quien señaló que la app representaba un riesgo “inaceptable” para la seguridad estadounidense. Por otro lado, el FBI también ha manifestado preocupación sobre la posibilidad de que TikTok sea usada para labores de espionaje.